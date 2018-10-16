«خليفة الصناعية» تحصد 7 جوائز من مجلة «إف دي آي»

المصدر: دبي- البيان

عززت «مدينة خليفة الصناعية أبوظبي» مكانتها البارزة بين أهم المدن الصناعية والمناطق الحرة في المنطقة بعد فوزها بعدة جوائز ضمن برنامج جوائز المناطق الحرة العالمية التي تمنحها مجلة «إف دي آي» التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» البريطانية. وتعد هذه الجوائز من الأهم لهذا القطاع عالمياً، حيث تُمنح لأبرز المناطق الحرة الواعدة حول العالم.

وفازت «مدينة خليفة الصناعية»، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط والتابعة لـ«موانئ أبوظبي»، بجائزة التخصص عن فئة قطاع الإنشاءات و6 جوائز أخرى في فئة «التطوير حسب الطلب» عن عدد من المبادرات المتميزة، بما في ذلك استراتيجيتها الذكية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وبالتحديد من الصين، بالإضافة إلى استثماراتها المستمرة في تحديث البنى التحتية والمرافق وسبل المواصلات من طرق ومطارات، وممارسات الاستدامة، وابتكار الحلول والخدمات الرائدة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»: يعكس فوزنا بهذه الجوائز التقديرية من مجلة «إف دي آي» لهذا العام التزامنا الراسخ بتطوير البنية التحتية الصناعية والتجارية لإمارة أبوظبي، ويكلل هذا الفوز جهودنا الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، مما يعزز مسيرتنا للمساهمة بفعالية في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لـ«مدينة خليفة الصناعية»: هذا الفوز يحفزنا بشكل أكبر للمضي قدماً في بناء منظومة متكاملة للصناعة وخدمات التصنيع.