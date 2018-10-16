30 خدمة جديدة من شرطة عجمان

تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان في «أسبوع جيتكس للتقنية ٢٠١٨» على منصة حكومة عجمان الرقمية في مركز دبي التجاري العالمي، لعرض خدماتها الذكية المقدمة للجمهور، وذلك تحقيقاً للتوجه الحكومي نحو التحول الذكي في الإمارات، وضمن إطار تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي. كما تعرض من خلال جناحها 30 خدمة إلكترونية ذكية من خلال تطبيقها الذكي. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن مشاركة شرطة عجمان في أسبوع جيتكس جاء انطلاقاً من حرصها على تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي من خلال عرض خدماتها الحكومية الذكية المبتكرة المقدمة للجمهور.











