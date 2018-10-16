جمارك رأس الخيمة تدرب موظفيها على «القانون الموحد»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

اختتمت دائرة جمارك رأس الخيمة أمس، دورة تدريبية في قانون الجمارك الموحد لموظفيها، بقاعة التدريب في المركز الرئيسي، قدمها الأستاذ يوسف أبو رومي، وبلغ عدد المشاركين 9 من ضباط العمليات الجمركية من مختلف المراكز الجمركية التابعة للدائرة، واستمرت الدورة على مدى يومين.

وهدفت الدورة إلى توعية العاملين في القطاع الجمركي على آلية الإجراءات الجمركية الموحدة. وتضمنت الدورة عدة محاور منها تعريفهم بالأحكام العامة والمفاهيم الأساسية وحقوق موظفين الإدارة وواجباتهم بالإضافة إلى العناصر المميزة للبضائع ومعاينتها ومحاضر الضبط وكيفية التحري عن التهريب الجمركي.

وخلال الدورة أشاد الموظفون بمستوى التدريب وما قدمه المحاضر من معلومات مهمة، والتي تضيف لهم في مسار عملهم المعارف المطلوبة في العمل الجمركي. وجاء تنظيم الدورة التخصصية سعياً من الدائرة إلى تطوير مواردها وقدراتها البشرية لمواكبة المستجدات المتعلقة بالعمل الجمركي، وكل ما من شأنه أن يسهم في بناء قدرات الموظفين وصقلها.