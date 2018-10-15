القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 24 الجاري

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلن سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الاخضر اكتمال التحضيرات لاستضافة الدورة الخامسة للقمة التي تعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يومي ٢٤ و٢٥ الشهر الجاري تحت شعار تعزيز الابتكار قيادة التغيير وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سعيد الطاير خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق برج العرب اليوم بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة يشارك في القمة اكثر من ٣٧٠٠ الخبراء والمختصين وقادة الفكر في مختلف مجالات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة.

وسيشارك في القمة مجموعة من القادة البارزين مثل فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية السابق .

وأضاف تشهد القمة ٢٠ جلسة حوارية يشارك فيها اكثر من ١٠٠ متحدث بارز من شركات ومنظمات محلية واقليمية وعربية.

وتركز القمة على ثلاثة محاور اساسية هي رأس المال الاخضر والتحول الرقمي والقيادة والتفاعل المجتمعي.