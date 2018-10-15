مكنزي: دبي الأولى في العالمية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول دولياً من حيث العالمية، حيث إن 83% من سكانها، البالغ عددهم 3.14 ملايين نسمة، مولودون خارج المدينة، حسب تقرير حديث لمؤسسة مكنزي الاستشارية.

وأضافت المؤسسة الاستشارية العالمية أن سكان دبي يتحدثون 140 لغة مختلفة. وذكرت مكنزي أن دبي الآن هي أكثر مدن العالم دولية، حيث إن 83% من سكانها جاؤوا من 200 دولة ويتحدثون لغات تزيد على المئة (140).

ويلي دبي في ذلك مدينة بروكسل، التي يصل نسبة السكان المولودون خارجها 62% وجاؤوا من 140 دولة ويتحدثون 86 لغة. ثم يأتي بعد ذلك مدن تورنتو وأوكلاند ولوس أنجلوس، بنسب سكان مولودين في الخارج تبلغ 46% و39% و39% على الترتيب.