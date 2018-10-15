«صحة دبي» تطبق برامج وتطبيقات نوعية

المصدر: دبي - البيان

فاجأت هيئة الصحة بدبي، أمس، زوّار معرض جيتكس 2018، من كبار المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الصحي، بأحدث تطبيقاتها الذكية، التي جاءت متوافقة مع أفضل النظم والمعايير المعمول بها في المؤسسات الصحية الدولية، حيث جمعت الهيئة حزمة من الخدمات الطبية الحيوية في تطبيق واحد، وهو تطبيق «DHA»، تسهيلاً وتخفيفاً على المرضى وجميع المتعاملين والقاصدين منشآت «صحة دبي» للحصول على الخدمات النوعية التنافسية.

ويواكب التطبيق الجديد الذي كشفت الهيئة عن تفاصيله من خلال منصتها (الخاصة) في معرض جيتكس، مرحلة التحول الذكي التي تشهدها الدولة ومدينة دبي، كما يتماشى مع مجمل الطفرات التي تحققها الهيئة على صعيد التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وجعلها هي الأساس في تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.

وقال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض جيتكس نجح في تقديم نموذج عالمي راقٍ للتنافسية الإيجابية بين المؤسسات والهيئات، كما نجح في ترسيخ مكانته كأحد أفضل التجمعات المتخصصة في الإبداع والابتكار والتقنيات الذكية، حتى صار مؤشراً مهماً لقياس الكفاءة وتقييم الأداء.

وتستعرض الهيئة في منصتها بالمعرض، باقة مهمة من أنظمتها المؤسسية المتطورة، والتي تشتمل على 3 أنظمة رئيسة، وهي: نظام (النوافذ القانونية)، وهو يتعلق بالتقارير الخاصة ببرنامج النافذة القانونية كمؤشرات الإدارة وتقارير قياس جودة العمل، ونظام ( الهوية المؤسسية) والخاص بالهوية الإلكترونية، وهو نظام يعمل على أتمتة الإجراءات الداخلية ويعزز الإجراءات الأمنية المتبعة، إضافة إلى نظام (الشكاوى الطبية)، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى تبسيط الإجراءات على المتعاملين وتهيئة كل الفرص أمامهم لتقديم الشكاوى الطبية.