منافسة قوية نحو المدن الذكية

المصدر: دبي - البيان

فوجئ زوار «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» بتقنيات مذهلة جديدة تعرض لأول مرة من شأنها أن تقود البشرية نحو حقبة جديدة من المدن المستقبلية، وشملت المعروضات التقنية الجديدة سيارات أجرة من دون سائق، وأخرى قادرة على الطيران بدعم تقنية الجيل الخامس، وزجاج بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة ذوي الاحتياجات البصرية، ما يؤكد أن دبي تسبق غيرها من المدن بعشرات السنين.

فقد عرضت هيئة الطرق والمواصلات أول سيارة أجرة من دون سائق على مستوى المنطقة، وذلك بالتناغم مع طموحات دبي الرامية إلى أن تصبح أذكى مدينة في العالم.

سيارة طائرة

وقدمت «اتصالات» عرضاً حصرياً يدفع حدود الواقع إلى أبعد مدى عبر سيارة طائرة مدعمة بتقنية الجيل الخامس للاتصالات المتحركة. وتقدم هذه السيارة لمحة عن المستقبل الجديد للتنقل في المدن. وتنطلق هذه المركبة المستقبلية تحت اسم «بوب أب نيكست»، وتعرض لأول مرة خارج أوروبا.

وشهد اليوم الأول أيضاً عرضاً مشتركاً قدمته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وشركة «أمل للزجاج» التي عرضت تقنية ثورية مدمجة في الزجاج لمساعدة ذوي الاحتياجات البصرية على التعرف على البيئة المحيطة بهم.

وشهدت منصة الحوار ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض أسبوع جيتكس للتقنية حضور شخصيات كبرى من عمالقة الصناعة يمثلون شركات من بين أبرزها غوغل وعلي بابا ولينكد إن ومايكروسوفت، وشارك في الندوة الحوارية كل من؛ كيسي كوزيركوف: كبير علماء اتخاذ القرارات، في شركة غوغل، وإيغور بيريسيتش، رئيس قسم البيانات في لينكد إن، والدكتور وانلي مين، كبير علماء الذكاء الآلي لدى موقع «علي بابا»، وعلي دلول مدير عام مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدار الحوار جوناثان وتزيل المدير لدى ماكنزي.

قال علي دلول إن نهج شركة مايكروسوفت تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي يتمحور حول احتياجات المجتمع، وبالتالي فإن تركيز الشركة منصب على كيفية تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. بدوره أشار الدكتور وانلي إلى أن هذا التحول يحتاج إلى العمل بشكل عمودي أولاً ومن ثم تحويله إلى نهج أفقي.

أمازون

فيما كشف بول ميسينير، نائب رئيس أمازون لسياسة الابتكار العالمية والاتصالات خلال كلمته الافتتاحية عن سر نمو أمازون من مجرد شركة ناشئة إلى عملاق تقني رائد. ويشغل بول منصب نائب رئيس أمازون منذ 18 عاماً، وسلط الضوء على كيفية تمكن الشركة من المحافظة على مبادئها الأساسية وقدرتها على الابتكار. وضرب بول عدداً من الأمثلة شرح خلالها كيف تسنى للشركة المحافظة بأسلوب مستدام على عقليتها الابتكارية التي تتمحور حول احتياجات العملاء.

ومن بين أبرز المتحدثين في اليوم الأول من أسبوع جيتكس للتقنية؛ مايك ساتكليف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكسنتشر الرقمية، ومحمد الهاشمي، نائب رئيس أول تقنية المعلومات والاتصالات في «إكسبو 2020 دبي»، واللذين تحدثا عن الخطوط العامة للاستراتيجية الجديدة. وفي كلمتهما المشتركة قدم كل من ساتكليف والهاشمي شرحاً توضيحياً حول الدور المهم الذي سيلعبه إكسبو 2020 في جعل الابتكارات المستقبلية حقيقة واقعية.

واستقبلت منصة الحوار الدكتور وانلي مين، كبير علماء الذكاء الآلي لدى موقع «علي بابا» أحد عباقرة الرقمنة والمصنف ضمن قائمة أفضل 20 قيادة تقنية في الصين بحسب مجلة فوربس، وذلك لابتكاره منصة فائقة الذكاء، تعتبر اليوم العقل المفكر لحل المشكلات التي تواجه الأعمال العالمية لموقع علي بابا.