«شرطة دبي» تكشف 14 مشروعاً ذكياً

المصدر: دبي- البيان

تفقد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض جيتكس للتقنية، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

ووقف اللواء المري على مشاركة شرطة دبي هذا العام في المعرض، والتي تتضمن 14 مشروعاً ذكياً وتقنياً، ومركبات متطورة وطائرات بدون طيار، إلى جانب العديد من الخدمات الذكية المتنوعة، التي توفرها عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني، إلى جانب الوقوف على أحد الابتكارات الجديدة.

كشفت القيادة العامة عن العديد من المشاريع الذكية الجديدة، أبرزها دورية «غيّاث» الخاصة بشرطة دبي والفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وتضم «غيّاث» 3 أنظمة ذكية ومتطورة هي نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب 9 شاشات في داخل الدورية مرتبطة بالأنظمة سالفة الذكر، وتقدم للضابط المسؤول معلومات وافية عن حالة الطرق والمركبات المطلوبة والأشخاص المطلوبين.

سيارة ذاتية القيادة

كما كشفت شرطة دبي عن سيارة ذاتية القيادة توفر للمتعاملين 16 خدمة ذكية من الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي«SPS».

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي أن السيارة ذاتية القيادة ستتوفر فيها أيضاً العديد من الخدمات الذكية الخاصة بالمتعاملين، الذين يستطيعون الحصول عليها من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، مبيناً أن السيارة الذكية تعتبر حالياً في المرحلة التجريبية وسيتم توفيرها في المناطق السياحية.