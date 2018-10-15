«مساعد» جمركي بـ 3 لغات

المصدر: دبي ـــ مرفت عبد الحميد

«مساعد» برنامج ذكي استعرضته جمارك دبي، إيماناً منها بأهمية استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية لهم، من خلال استحداث شخصية «مساعد» الإماراتية، بهدف تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، واستناداً إلى استراتيجية الدولة الرامية إلى إسعاد المتعاملين.

وأوضحت زينب خميس مدير علاقات المتعاملين والأداء في دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن البرنامج تم إطلاقه بثلاث لغات وهي العربية والانجليزية والصينية، مشيرة إلى أن 20% من المتعاملين من الجالية الصينية وكانوا يواجهون صعوبات في فهم الإجراءات، مما كان يضطرهم للحضور إلى مقر الجمارك للحصول على المعلومات الكافية واللازمة.

وأضافت أن البرنامج أتاح لهم الاطلاع على كافة المعلومات وطباعتها، مما وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

وكشفت خميس لـ«البيان» أن الإدارة تعتزم تطوير البرنامج ونقله إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن من الإجابة عن استفسارات المتابعين عبر هذه المواقع التابعة لـ«تراخيص»، وذلك ضمن خطتها التطويرية القادمة.

ومن جهة أخرى أوضح أحمد يحيى ضابط أول ابتكار، أن الدائرة أطلقت مشروع «فرص الأعمال»، الذي يسهل على المستثمرين إمكانية الوقوف على الفرص الاستثمارية وأماكن تواجدها وأفضل المشاريع المتاحة في هذه المناطق.

وأضاف أن المشروع يوضح خريطة متكاملة عن الفرص الاستثمارية في الإمارة، مع توفير معلومات عن الكثافة السكانية للمنطقة المختارة وعدد وأنواع المشاريع القائمة بها، ليتمكن المستثمر من تكوين فكرة واختيار المشروع الاستثماري الملائم.