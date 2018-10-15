32 شركة مصرية تروّج لمنتجاتها وحلولها التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

بدأت فعاليات معرض «جايتكس دبي 2018» بمشاركة مصرية قوية تنظمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وترأس مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة الوفد المصري المشارك بالمعرض، حيث تدعم «ايتيدا» مشاركة 32 شركة عارضة من ضمنها 8 شركات ناشئة، وذلك تحت الجناح المصري الذي يتخذ من Time For Egypt شعاراً له.

وتهدف المشاركة المصرية إلى تعزيز فرص الشركات المصرية في التواجد القوي بالسوق الخليجي بما يتسق مع أولويات الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة الصادرات من قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة به.

وأوضحت مها رشاد، أن السوق الخليجي يعد من أكبر الأسواق الجاذبة للشركات المصرية نظراً لثقة متخذي وصناع القرار في القدرات التقنية واللغوية للشباب المصري والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات المصرية في دول الخليج العربي.

وأضافت إن دولة الإمارات تأتي على رأس قائمة الدول الخليجية التي قامت الشركات المصرية بتصدير منتجات وخدمات تكنولوجية إليها عام 2017، وذلك بنسبة 56% طبقاً لأحدث إحصاءات برنامج دعم الصادرات بالهيئة لعام 2017.

كما أظهرت إحصاءات برنامج دعم الصادرات أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي أعلى الوجهات استيراداً بنسبة 26%، تليها الإمارات 14%، وكندا 13 %، والصين 9 %، المملكة المتحدة 6 %، وأخيراً السعودية بنسبة 5 %.