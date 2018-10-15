عرض مشاريع «المعرفة» الذكية

المصدر: دبي - البيان

بدأت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، وتهدف المؤسَّسة من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على مستجدات مشاريعها ومبادراتها المعرفية وخدماتها الذكية ضمن ذات الإطار.

وتستعرض المؤسَّسة خلال المعرض تطبيق المعرفة للجميع knowledge 4 all للهواتف الذكية، الذي يقدم كلَّ إنتاجات «مشروع المعرفة»، الذي تعمل عليه المؤسَّسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز مجتمعات وسياسات قائمة على المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إنَّ مشاركة المؤسَّسة في حدث عالمي بارز مثل أسبوع جيتكس للتقنية، يأتي بهدف المساهمة في خلق حوار فعَّال، ورفع مستوى الوعي بأهمية المعرفة.

وأضاف «من خلال مشاركتنا في الحدث سنستعرض وسائل متطورة وخدمات ذكية تعمل على توسيع دائرة نشر المعلومات المعرفية التي أنتجتها مبادرات (مشروع المعرفة)، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المختصين والمعنيين وصنّاع السياسات من جميع أنحاء العالم».

من جهة أخرى تستعرض المؤسَّسة خلال مشاركتها في الحدث مستجدات «مكتبة دبي الرقمية وحلول المحتوى الرقمي»، حيث تقدّم المكتبة مليوني مادة رقمية تشمل صحفاً ومجلات وكتباً ودراسات، إضافة إلى البحوث والمواد التراثية ومحتوى وسائط متعددة.

كما تستعرض «مكتبة دبي الرقمية»، الحلول الرقمية التي تتيحها للجهات، من خلال بناء المكتبات الرقمية وفق حاجات ومواصفات كل جهة على حدة.