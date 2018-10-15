«إمداد» تدير مرافق «دبي سفاري»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عقداً لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة تصل إلى سنتين، مع «دي إكس بي إنترتينمينتس» لتقديم خدمات متكاملة لإدارة المرافق في «دبي سفاري». تأتي هذه الخطوة ضمن خطة «إمداد» الرامية إلى تعزيز محفظتها لتشمل عملاء في قطاع الترفيه.

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: «تماشياً مع استراتيجية النمو طويلة الأجل التي رسمناها لأنفسنا، ركزنا بشكل متزايد على ترسيخ وجودنا في الإمارات وتوسيع أعمالنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس محفظتنا المتنامية من العملاء المرموقين داخل الدولة وخارجها نجاح هذه الرؤية.

كما تمثل هذه الاتفاقية الجديدة مع دي إكس بي إنترتينمينتس لتقديم خدمات متكاملة لإدارة المرافق في دبي سفاري، علامة بارزة في رحلة نمو الشركة، ونحن على ثقة تامة بأن الخدمات الرائدة التي نقدمها على مستوى القطاع ستمكننا من إثراء تجربة الزوار في دبي سفاري.

كما ستساعدنا على الارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة التي تتبعها هذه الوجهة الترفيهية المميزة». وبموجب هذا العقد، ستقدم «إمداد» عمليات صيانة نظام إدارة المباني وصيانة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وخدمات التدفئة والتهوية والتبريد وتنسيق الحدائق، ومعالجة المياه المستعملة وفحصها.