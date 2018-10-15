نقل رحلات الخطوط الهندية للمبنى (1) بمطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن انتقال كامل رحلات الخطوط الجوية الهندية «إكسبرس»، التابعة للخطوط الجوية الهندية، إلى مبنى المسافرين رقم (1) في مطار أبوظبي الدولي، اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي.

وكانت الشركة تعتمد مبنى المسافرين رقم (1) للرحلات المغادرة ومبنى المسافرين رقم (2) للرحلات القادمة، وتأتي خطوة الانتقال إلى مبنى رقم (1) بما ينسجم مع التزام مطارات أبوظبي بضمان راحة المسافرين وتقديم خدمات عالية الجودة، بما يعزز من تجربتهم المتكاملة، إذ تشغل الشركة الهندية سبع رحلات بين أبوظبي وست وجهات هندية هي «نيودلهي» و«كوتشين» و«كانور» و«مانغالور» و«تريفاندروم» و«كاليكوت».

وتعتبر شبه القارة الهندية واحدة من بين الوجهات التي تشهد أعلى نسب في حركة المسافرين المغادرين، وهو ما يعكس متانة العلاقات الثقافية والاقتصادية التي تجمع دولتي الإمارات والهند.

وأكد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، التزام الشركة بالعمل بشكل متواصل على إثراء تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، معرباً عن سعادته بانتقال عمليات الخطوط الجوية الهندية «إكسبرس» إلى مبنى المسافرين رقم (1)، وعن تطلعه إلى حصول المسافرين على متن رحلاتها على تجربة سفر مريحة عبر مطار أبوظبي الدولي.

من جهته، قال ب.أ أوماديفي مدير عمليات المطار بالخطوط الجوية الهندية «إكسبرس»: «يسعدنا الإعلان عن انتقال رحلاتنا القادمة إلى مبنى المسافرين رقم (1)، في خطوة تعكس التزامنا بتقديم خدمات استثنائية للمسافرين، حيث إن الخدمات رفيعة المستوى التي تقدمها لنا مطارات أبوظبي تساعدنا على تحقيق رضا العملاء وتلبية الطلب المتزايد على رحلاتنا».

وجهات

تعد الخطوط الجوية الهندية الناقل الوطني، وأحد أكثر مزودي الرحلات الجوية في شبكة واسعة من الوجهات بالهند. وتُسيّر الشركة من خلال أسطولها المكون من 118 طائرة رحلات لأكثر من 90 وجهة لـ 28 دولة موزعة على أربع قارات.