«اتصالات» ترفع القيود عن تصويت المساهمين الأجانب

المصدر: أبوظبي - البيان

قرر مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» رفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين الأجانب، بما يسمح لهم بالتمتع بنفس حقوق المساهمين المواطنين في الشركة.

وأكد المجلس أن القرار مرهون بموافقة الجمعية العمومية للشركة. وذكرت الشركة، في إفصاح لها أمس على موقع سوق أبوظبي، أن المجلس أجاز لإدارة الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

وأغلق سهم «اتصالات» أمس مرتفعاً بنسبة 0.36% إلى 16.6 درهماً بعد تداول 1.04 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون درهم من خلال 149 صفقة. وأعلنت «اتصالات» في 2015 السماح للأجانب بتملك نسبة 20% من رأس المال.

وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، لكن القرار نص على أن الأسهم العائدة لهذه الشريحة من المستثمرين لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية لاتصالات، وإن كان يحق لها حضور الاجتماعات.