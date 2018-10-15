«بلدية دبي» تعرض أول خارطة إرشادية ذكية تفاعلية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تشارك بلدية دبي في معرض جيتكس لتعزيز مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة العديد من الشركات العالمية والمؤسسات المختلفة، وذلك تماشياً مع تطلعات حكومة دبي في نشر ثقافة الحكومة الذكية، واستكمالاً لجهود بلدية دبي في إبراز المشاريع والأنظمة الذكية وتقنياتها الحديثة التي تقدمها الدائرة لخدمة المجتمع في مختلف المجالات.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نحرص سنوياً على المشاركة في أسبوع جيتكس للإعلان عن أبرز المشاريع والتطبيقات المعنية بالابتكار في المنطقة والعالم؛ سعياً من الدائرة نحو بناء مدينة سعيدة ومستدامة، تحقق رفاهية المجتمع، وتشجيع العقول المبتكرة على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينها، ما يعزز بذلك تلبية حاجات المجتمع من خلال أفضل التقنيات والابتكارات الحديثة التي تسهم في تقديم أرقى الخدمات للمجتمع.

حيث تركز مشاريعنا على دعم مفهوم الابتكار والتعريف بجهودنا في صناعة المستقبل، وإبراز نجاحنا في ترسيخ مبدأ الابتكار في أعمالنا البلدية من خلال توفير البنية التحتية الداعمة له مثل الاهتمام بالأنظمة الإلكترونية والذكية واستخدام أدوات الابتكار الحديثة ضمن أنشطتنا اليومية بما يعزز الإبداع في تطوير الخدمات وسعادة المتعاملين والموظفين».

وتحتوي منصة الدائرة على العديد من المشاريع والأنظمة التي تعكس أنشطة الدائرة وجهودها من خلال عرض تجربة التقنيات الأكثر تقدماً على مستوى العالم. ومن المشاريع المشاركة مشروع الطائر المنقذ، وهو مشروع يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ العامة في الإمارة.

كما ضم المعرض تصميم مشروع جيودبي -أول مشروع من نوعه في المنطقة- وهو مبادرة لتنظيم وتسهيل الإجراءات الهندسية الجيومكانية في إمارة دبي.

ومشروع خارطة مناطق دبي الذكية هو أول خارطة إرشادية يتم عرضها على شاشة شفافة ذكية تفاعلية في منطقة الشرق الأوسط، ويتم تحديثها بصورة مباشرة عن بُعد، حيث سيتم توزيعها على مناطق دبي للمساهمة في جعل مدينة دبي مدينة ذكية مستدامة.

كما تضمن المعرض مشروع سيارة المسح الجيومكاني، وهي عبارة عن منظومة حل متكامل لجمع المعلومات الجيومكانية تثبت على سقف السيارة.

والمسح الجوي ثلاثي الأبعاد، والذي يتم من خلاله استخدام الطائرة دون طيار لإجراء التصوير الجوي الدقيق بهدف إنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمشاريع. وشهد المعرض مشاركة مشروع العنونة الذكية لوحدات المباني.