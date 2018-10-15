8108 إجمالي الرخص في غرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة والمجددة التي تم تسجيلها في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة 8108 رخص، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها 4481 شهادة، وبلغت قيمة صادراتها أكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 22 % عن نفس الفترة من العام 2017، ما يعد مؤشراً جيداً لحركة التجارة للإمارة.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعه الدوري التاسع عشر للاطلاع على مجمل أعمال الغرفة والمواضيع التي تعنى بالنشاط التجاري والصناعي والمهني لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في الفجيرة. وقال خالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة، إن مجلس الإدارة أشاد بمستوى حركة النشاط التجاري من خلال اطلاعه على بيانات التسجيل والمعاملات في الغرفة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

من جهة أخرى، زار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مبنى مركز المعارض في مدينة دبا الفجيرة الجديد، للاطلاع على أعمال التشييد الجارية، وأكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس الإدارة، أن غرفة الفجيرة في إطار ما توليه من اهتمام بصناعة المعارض ارتأت تشييد مركز معارض في مدينة دبا لكونها ثاني أكبر المدن في الفجيرة، وتشهد نهضة عمرانية كبيرة تشتمل على تطوير البنية التحتية والأساسية من مرافق وطرق حديثة ومراكز خدمية وتوسعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن اكتمال مبنى المركز سيسهم في تحفيز وتعزيز روح التنافس بين مختلف الشركات الوطنية والأجنبية في إطار سعيها ومحاولتها توفير أفضل العروض والخدمات لعملائها.