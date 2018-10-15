«ستاف. كوم»: دبي مدينة ديناميكية ومركز تجاري دولي مزدهر

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «ستاف. كوم» الشبكي النيوزيلندي دبي بأنها مدينة ديناميكية ومركز تجاري دولي مزدهر. ونشر الموقع أمس تحقيقياً تضمن مقابلات مع عدد من الوافدين المقيمين في دبي، والذين أجمعوا على انبهارهم بدبي وبرؤيتها وطموحها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافوا إن أهم ما يميز دبي هو تنوعها وثراؤها الثقافي، وسرعة التأقلم مع جوها العام، وسهولة تنفيذ الأشياء فيها.

وأكد الوافدون أن دبي تتيح للمقيمين فيها بيئة عمل مختلفة تماماً عن بيئات الأعمال الأخرى حول العالم، كونها بيئة تتسم بديناميكية شديدة وتنوع بشري هائل، كما أنها تموج بحركة دائبة لا تكاد تهدأ، وثمة عدد ضخم من الأنشطة الترفيهية المتنوعة المتوافرة دوماً.