«صحة أبوظبي» شريك الابتكار الصحي في «جيتكس لنجوم المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

شاركت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» 2018، وتم استعراض باقة من الابتكارات التي من المتوقع أن تحدث نقلات نوعية في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة وعلى مستوى العالم.

وتتواجد الدائرة ضمن منصتين رئيسيتين هما منصّة «حكومة أبوظبي الرقمية» ومنصة «جيتكس لنجوم المستقبل»، وستستعرض في كلا المنصتين نخبة من الابتكارات التي حرصت الدائرة على توظفيها لتعزيز مخرجات القطاع، إضافة إلى ابتكارات ومشاريع بحثية تتطلع الدائرة إلى دعمها في خطة طويلة الأمد للمضي قدماً بالقطاع وتجربة المريض.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة: «تتطلع الدائرة من خلال مشاركتها إلى المساهمة في بناء منظومة ابتكار عالمية في القطاع الصحي بإمارة أبوظبي من خلال حثّ الابتكار وريادة الأعمال في القطاع عن طريق استقطاب المبتكرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم واستعراض مشروعاتهم وأفكارهم أمام المستثمرين ورواد الأعمال القطاع بهدف توفير الدعم والتمويل الذي يحتاجونه».

وتشارك الدائرة بصفتها الشريك الرسمي للابتكار الصحي في «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث ستضم منصتها عدداً من المشاريع والمبادرات المبتكرة، بما في ذلك مشاركات من الفائزين ضمن تحديات وجوائز «رواد التكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية» لعام 2018.

ومن بين هذه المشاريع التي ستتضمنها منصة الدائرة جهاز مطور لتشخيص الاختلال الوظيفي لقناة استاكيوس في الأذن، وتطبيق للهواتف الذكية يربط الأطباء بالمرضى الذين يخضعون لعلاج الاكتئاب والقلق، ونظام ذكي للمعلومات الصحية للأطباء المختصين والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حرجة.