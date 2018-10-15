اقتصادية دبي تصدر 1509 رخص جديدة في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 22113 معاملة بنسبة زيادة قدرها 25% مقارنة بشهر أغسطس (17710 معاملات).

بيانات

وأصدر القطاع 1509 رخص جديدة بزيادة نسبتها 23.6% مقارنة بشهر أغسطس (1221 رخصة)، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 94 رخصة بزيادة قدرها 56.7% مقارنة بشهر أغسطس (60 رخصة).

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خريطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 11072 معاملة خلال شهر سبتمبر بنسبة زيادة قدرها 22.1% مقارنة بشهر أغسطس (9071 معاملة)، وتم إنجاز 5146 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 20.5% مقارنة بشهر أغسطس (4271 معاملة).

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2790 إجراء بزيادة 32.2% مقارنة بشهر أغسطس (2111)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 1969 بنسبة نمو 33.5% مقارنة بشهر أغسطس (1475)، ووصل عدد التصاريح التجارية 1614 بنسبة نمو 19.8% مقارنة بشهر أغسطس (1347).

وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في سبتمبر 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم الصين في المرتبة الثالثة، ومن ثم بنجلادش، والسعودية، تليها الأردن، ومن ثم أميركا، والسودان وأخيراً الفلبين.

تنوع الرخص

وبحسب بيانات «خريطة الأعمال»، امتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر بتنوعها وجرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (64.1%)، والرخص المهنية (34.0%)، ثم الرخص السياحية (1.1%)، والرخص الصناعية (0.8%).

وأظهرت مراكز التعهيد التي تقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري في مختلف المناطق بدبي أداء قوياً في شهر سبتمبر 2018، حيث أنجزت 14694 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة في سبتمبر 2018 وبنسبة نمو قدرها 19.8% مقارنة بشهر أغسطس (12262)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة وذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال سبتمبر 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكان نصيب الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 787 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 53.9% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: برج خليفة 12.9%، والمرر 7.2%، والقرهود 6.7%، وبورسعيد 6.4%، والمركز التجاري الأول 4.6%، ونايف 3.6%، والرقة 2.9%، وهور العنز 2.6%، والبرشاء الأولى 2.5%، والكرامة 2.4%، والوصل 2.1%.

توزيع الأنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الشهر الماضي، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» 35.9% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 29.0%، و«بناء وتشييد» 18.4%، «خدمات مجتمعية وشخصية» 12.1%، و«مجموعة الفنادق» 6.8%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 4.0%، و«وساطة مالية» 3.4%، و«صناعة تحويلية» 1.9%، و«التعليم» 1.1%، و«الصحة، والعمل» 0.7%، و«الزراعة» 0.3%، و«تعدين واستغلال ثروات طبيعية» بواقع 0.1%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال» حرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع سعادة المتعاملين.