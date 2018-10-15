«فلاي دبي» تتبرع بسيارتين لجمعية دبي الخيرية

المصدر: دبي- البيان

تبرعت فلاي دبي بسيارتين لصالح جمعية دبي الخيرية، بهدف دعم أنشطة الجمعية والمساهمة بتعزيز خدماتها.

وسلم غانم بالقيزي نائب الرئيس للمرافق في فلاي دبي السيارتين لمسؤولي جمعية دبي الخيرية في مقر الشركة بدبي.

وقال غانم بالقيزي نائب الرئيس للخدمات في فلاي دبي، إن الناقلة حريصة دوما على العمل والتعاون مع جمعية دبي الخيرية، انطلاقا من التزامها بخدمة المجتمع وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الخيرية العاملة في الدولة وتحسين فاعلية الخدمات التي توفرها نظراً للدور الهام الذي تلعبه في مساعدة المحتاجين، سواء داخل الدولة أو خارجها، ومساعدتها على تنفيذ واجباتها وتقديم كل أشكال الدعم التي تعينها على مساعدة المحتاجين. وأضاف: هذا التعاون مع جمعية دبي الخيرية يتزامن مع الاحتفال بعام زايد الذي يجسد كل معاني الخير.