«أويو» تخطط لافتتاح 10 فنادق جديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «أويو للفنادق» تأسيس حضورها في الإمارات بإطلاق عملياتها في دبي والشارقة والفجيرة. وتستعد سلسلة الضيافة الشهيرة لتوفير مزايا نموذجها الفندقي القائم على التكنولوجيا في البلاد مع تخطيطها لافتتاح ما يزيد على 10 فنادق بنظام الامتياز التجاري مع أكثر من 1100 غرفة في الإمارات.

وجمعت «أويو» الشهر الماضي تمويلاً بقيمة 3.68 مليارات درهم (1 مليار دولار) عن طريق «سوفت بنك إنفستمنت أدفايزرز». وتتواجد سلسلة فنادق الشركة حالياً في أكثر من 350 مدينة مع ما يزيد على 10 آلاف شريك للأصول عبر 6 دول هي الهند، والصين، وماليزيا، ونيبال، والمملكة المتحدة، والآن في الإمارات، وتخطط «أويو» لاستضافة النزلاء في أكثر من 12 ألف غرفة ضمن 150 فندقاً في جميع أنحاء الإمارات بحلول 2020. ووفقاً لمعطيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، فإنّه من المتوقّع أن يصل عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 132 ألف غرفة بحلول نهاية 2019.

وقال ريتيش أجاروال، المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق «أويو»: «مع التزام أكثر من 170 دولة بحضور معرض إكسبو 2020 دبي، يقف قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، على أعتاب نمو كبير جداً، ونحن جاهزون بخبرتنا الواسعة في السوق لاغتنام هذه الفرصة.

ولطالما تصدرت «أويو» قطاع الفنادق الاقتصادية والمتوسطة في الأسواق التي نعمل فيها. وستستضيف دبي وحدها أكثر من 20 مليون زائر علماً أن متوسط عدد الغرف الفندقية إلى عدد السكان فيها حالياً يبلغ نحو 29.9 غرفة تقريباً لكل ألف نسمة، وتعتبر هذه من أعلى النسب على مستوى المدن الكبرى العالمية؛ وهي مؤشر واضح على إمكانات هذه السوق».

بدوره، قال مانو ميدا، المدير الإقليمي لسلسلة فنادق «أويو» في الإمارات: «نحن متحمسون جداً لاغتنام فرصة التوسع في الإمارات، وهذا يتماشى بطبيعة الحال مع مساعينا لدعم منظومة الضيافة في البلاد، وتوفير البنية التحتية اللازمة لنمو أصحاب الأصول وضمان سير الأعمال وفقاً لأعلى مستويات الجودة. ونريد لضيوفنا وشركائنا المحتملين أن يدركوا أن فنادق «أويو» ستوفر لهم الحلول الموثوقة لجميع احتياجاتهم بمجالات السفر والأعمال».