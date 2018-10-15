أدنوك للغاز الحامض تنشئ خط أنابيب لنقل الكبريت السائل من حقل شاه

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أدنوك للغاز الحامض، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تشييد خط أنابيب جديد لنقل الكبريت السائل المُنتج من حقل شاه للغاز الحامض، التابع للشركة، حسب الخطط الموضوعة، ضمن مساعيها لزيادة القيمة من موارد الشركة.

ويهدف خط الأنابيب الإضافي الذي يجري العمل به، إلى نقل الكبريت السائل من مصنع معالجة الكبريت الرئيس، إلى مصنع تحبيب الكبريت، الذي يقع على بعد 11 كيلومتراً، حيث يتم تحويله إلى حبيبات وتخزينه، ومن ثم نقله عبر السكة الحديدية إلى محطة معالجة الكبريت في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك.

ويخدم خط الأنابيب الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2019، توسعات إنتاج الكبريت المستقبلية. وتتولى شركة «إم إم إي سي مانيسمان» الألمانية، تنفيذ الأعمال الهندسية، وتوريد المعدات والمواد والتشييد والتشغيل التجريبي لخط الأنابيب الجديد. وستصب 60 % تقريباً من قيمة العقد في اقتصاد الإمارات.

تصدير

وتقوم أدنوك بتصدير الكبريت المُحبب إلى عملائها في جميع أنحاء العالم. وتسير أدنوك قدماً في خططها الرامية لرفع طاقتها الإنتاجية الحالية من الغاز الحامض بنسبة 50 %، وذلك من خلال شراكتها مع «أوكسيدنتال بتروليوم».

وستسهم توسعة مصانع ومرافق معالجة غاز حقل شاه، في ترسيخ مكانة أدنوك كإحدى أكبر الشركات المنتجة للكبريت في العالم. وينتج مصنع شاه حالياً 500 مليون قدم مكعبة يومياً من غاز الشبكة، و4,400 طن يومياً من سوائل الغاز الطبيعي، و33 ألف برميل يومياً من المكثفات البترولية، وحوالي 10 آلاف طن يومياً من الكبريت المحبب النقي، وذلك من أصل مليار قدم مكعبة من الغاز الحامض تتم معالجتها يومياً.