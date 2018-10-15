«محاكم دبي» تستعرض باقة خدمات «التقاضي عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في جيتكس أحدث خدماتها الذكية باقة خدمات «التقاضي عن بعد» باستخدام تقنيات مرئية حديثة.

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «تعد خدمات التقاضي عن بعد، أهم الخدمات التي تقدمها المحاكم في تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة، إذ تندرج تحت هذه الخدمة العديد من المبادرات المختلفة التي تصب في استخدام البرامج المرئية، ومنها: مبادرة الجلسات عن بعد، وإعداد الدعوى، وذرى، وقريب (الإشهادات)، والمحكمة العمالية، والتسوية الودية للمنازعات».

وذكر عبدالقادر موسى، نائب مدير عام محاكم دبي، «انتقلت محاكم دبي إلى مرحلة جديدة في مجال التحول الذكي وخدمة المتعاملين، ومن أهم المبادرات التي تعد النقلة النوعية في أسلوب التقاضي على مستوى العالم، هي تبني فكرة التقنية المرئية في المجال القضائي».