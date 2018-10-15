العالم يطبع بصمة المستقبل في «جيتكس»

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين.

وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي تشارك في فعالياته على مدى 5 أيام 4 آلاف جهة حكومية وشركة خاصة متخصصة في تقنية المعلومات و الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات الناشئة.

وقال سموه: «أنا سعيد وفخور بما وصلت إليه دولتنا العزيزة من سُمعة دولية طيبة وشهرة عالمية خاصة في أوساط الشركات المتخصصة ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يبحثون عن الأمن والأمان والعيش الكريم والرعاية والجدوى الاقتصادية لمشاريعهم واستثماراتهم، ناهيك عن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحفظ لهؤلاء حقوقهم ومصالحهم».

وأضاف سموه عبر تدوينة على موقع تويتر: «افتتحنا اليوم معرض أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الثامنة والثلاثين بمشاركة أكثر من 4 آلاف جهة وشركة من حول العالم، وسعيد بالتطور التقني الكبير الذي لمسته خلال زيارتي للأجنحة الوطنية المشاركة».

وتابع سموه: «مستقبل التميز الحكومي يعتمد بشكل كبير على تبني أحدث تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي ومواكبة أحدث الابتكارات، وهدفنا أن نكون رواد هذا التوجه العالمي».

وأبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إعجاباً وارتياحاً وترحيباً حاراً بالعارضين والمشاركين العالميين من شركات وأفراد، وأعرب عن سعادته باستضافة دبي هذا الحشد الكبير من العارضين والزائرين الذي يمثلون مختلف ثقافات العالم، مؤكداً على أهمية هذا الحدث الثقافي العلمي والتعليمي والتقني الذي تتجسّد فيه كل معاني التعايش والتناغم والتلاقي الحضاري والإنساني بين مختلف شعوب العالم.

ورافق سمو ولي عهد دبي في جولته التي دامت نحو 3 ساعات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وعصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وتوقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه عند العديد من منصّات العرض وأجنحة الجهات والشركات العالمية التي جاءت من أكثر من 100 دولة حول العالم بما فيها دولة الإمارات.

واستمع سموه عند توقفه في أجنحة كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي و(سيسكو) الأميركية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة تنظيم الاتصالات والقيادة العامة لشرطة دبي وشركة زين للاتصالات الكويتية وشركة (هواوي) الصينية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وبلدية دبي ورؤية 2030 السعودية وحكومات الشارقة وعجمان وأبوظبي والفجيرة ودبي والمجلس الوطني للإعلام، حيث استمع سموه من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح مطولة حول البرامج التقنية التي تنفذها أو أنجزتها هذه الجهات في عالم المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتقنيات متطورة أخرى ينتظرها العالم في المستقبل القريب.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فعاليات الدورة الثالثة لـ(جيتكس نجوم المستقبل) 2018 وهو الحدث المصاحب لمعرض جيتكس للتقنية ويعد الحدث الأهم والأكبر في مجال التقنية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، حيث يجمع بين الشباب المبتكرين من طلبة الجامعات والمعاهد والشركات الناشئة وبين المستثمرين والمشترين من أنحاء العالم الذين يتبنون أفكار الشباب وابتكاراتهم ويدعمونهم لتشجيعهم على المضيّ قدماً في الاختراع والإبداع في عالم التكنولوجيا خاصة الذكية.

وتستضيف الدورة الثالثة «لجيتكس نجوم المستقبل» نحو 700 شركة ناشئة من دولة الإمارات وأكثر من 75 بلداً وحوالي 150 متحدثاً عالمياً وقرابة 1500 مستثمر وذلك على مدار 4 أيام.

وعقب لقاء سموه مع الشباب المبدعين والتعرف إلى ابتكاراتهم والإشادة بما توصلت إليه عقولهم من إبداعات تدخل في خدمة الإنسانية وإسعاد البشرية عرج سموه على قاعة الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعد الثالث على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد المشاركين والزائرين من دول المنطقة والعالم.

وتوقف سموه عند أجنحة الشركات العالمية «أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وباناسونيك، والجناح الفرنسي الذي يضم عدة شركات فرنسية متخصصة.

كما زار سموه منصّات عرض عدد من الجهات والدوائر والوزارات المشاركة في الحدث، حيث عرج على أجنحة وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووزارة العدل، و«إماراتك» ومحاكم دبي ودبي الذكية ومبادلة ووزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ الاتصالات المتخصصة «نداء»، وهيئة الصحة في دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.