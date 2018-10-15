السحوبات الكبرى لمهرجان دبي للتسوق تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) انطلاق «سحوبات إنفينيتي الكبرى» و«سحوبات نيسان الكبرى»، اليوم. وتنظّم السحوبات التي تندرج ضمن سحوبات مهرجان دبي للتسوّق الكبرى بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني واينوك الشريكين الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتمنح فرصاً وفيرة للمشاركين لتحقيق أحلامهم وتغيير مجرى حياتهم.

وتنطلق الدورة الجديدة للمهرجان في 26 ديسمبر وتستمر حتى 26 يناير2019، فيما تأتي خطوة الإعلان عن حملة السحوبات لتبدأ في وقت مبكر من هذا العام وتحديداً في 15 أكتوبر الجاري لإفساح المجال أمام زوّار دبي للاستفادة من الفرص المتاحة للربح.

سحوبات إنفينيتي الكبرى

تقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى لمن يشتري بطاقة السحب التي يبلغ سعرها 200 درهم فرصة ربح الجائزة اليومية وهي عبارة عن سيارة إنفينيتي QX50 و150 ألف درهم نقداً، فيما تتوفر البطاقات في مواقع بيع التذاكر في عدد من محطات وقود اينوك وايبكو، ومتاجر زووم، ومحطات مترو دبي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها من مراكز التسوّق الرائدة والقرية العالمية وسوق الذهب، وعدد من الشوارع الرئيسية.

ومن لم يحالفه الحظ في السحب اليومي، ستتاح أمامه فرصة أخرى في سحب عطلة نهاية الأسبوع، التي ستشهد اختيار خمسة فائزين، وذلك على مدار 5 أسابيع، حيث سيربح كل منهم 20 ألف درهم، أي ما مجموعه 100 ألف درهم لكل أسبوع، فيما سيجرى في نهاية المهرجان سحب على الجائزة الكبرى وقدرها 500 ألف درهم، التي ستكون من نصيب فائز واحد.

سحوبات نيسان الكبرى

يستطيع الجمهور التأهل للدخول في السحب اليومي على سيارة نيسان من ضمن 7 موديلات وهي: صني، وسينترا، وكيكس، وألتيما، وإكس تريل، وباثفايندر، وباترول، وذلك عند الإنفاق بقيمة لا تقل عن 20 درهماً غير شاملة الوقود في محطات ايبكو واينوك وكذلك في متاجر زووم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء سحب أسبوعي ولمدة 4 أسابيع ابتداءً من 1 ديسمبر، حيث سيتم الإعلان عن اسم رابح واحد كل أسبوع للفوز بسيارة سينترا، ليبلغ عدد السيارات الموزعة 4 سيارات.

ويمكن متابعة السحوبات يومياً ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة على قناة سما دبي الفضائية، وسوف يتخلل السحوبات بعض الفقرات الاستعراضية التي ستضفي أجواءً مبهجة.

ومن ناحيته قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: سعداء بالتعاون مرة أخرى مع مجموعة عبد الواحد الرستماني واينوك، وهما من الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا معنا في كتابة قصص نجاح المهرجان، حيث نعمل معاً من أجل إدخال السعادة إلى قلوب سكان وزوّار الحدث، وتحقيق أحلامهم عبر ربح إحدى الجوائز القيمة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني: تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى للعملاء فرصة للفوز بسيارة «إنفينيتي QX50» الجديدة كلياً يومياً، والتي شهدت تغييراً جذرياً في نموذجها التصميمي، ونعتقد بأنها سترتقي بجاذبية علامة «إنفينيتي» إلى مستوى جديد تماماً بجمعها الأناقة والتكنولوجيا مع المزايا المتطورة.

وبالإضافة إلى سحوبات إنفينيتي الكبرى، تتيح سحوبات نيسان الكبرى اليومية للعملاء فرصة الفوز بإحدى سيارات السيدان والدفع الرباعي الشهيرة بما في ذلك باثفايندر، وإكس تريل، ونيسان باترول التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: مشاركتنا في دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق تتيح لنا الفرصة لمكافأة عملائنا من خلال تقديم 36 سيارة نيسان و39 سيارة إنفينيتي كجوائز تقدم للعملاء على مدار الحدث، كما نتطلع للمضي قدماً في تزويد عملائنا بالمزيد من المفاجآت والجوائز خلال فترة المهرجان.