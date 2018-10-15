«إتش إس بي سي» يفوز بجائزة «أكثر بنك استثماري ابتكاراً للعام»

المصدر: دبي - البيان

حصل بنك إتش إس بي سي على جائزة «أكثر بنك استثماري ابتكاراً لهذا العام» من مجلة «ذا بانكر» عن فئتين؛ الأولى على المستوى العالمي والثانية عن منطقة أوروبا الغربية، وذلك تقديراً لقدرة إتش إس بي سي على تقديم الأفكار والحلول المبتكرة للشركات والمؤسسات المالية.

وقالت المجلة: لعب بنك إتش إس بي سي دوراً رائداً في مجال توفير الحلول المالية المبتكرة للشركات والمؤسسات المالية، سواء توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل إنشاء المطارات ومد السكك الحديدية، أو دعم مشاريع التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات المالية المتطورة لمساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم. كما منحت المجلة «إتش إس بي سي» جائزة «أكثر بنك استثماري ابتكاراً في سوق السندات» وذلك تقديراً لجهود إتش إس بي سي في تطوير سوق السندات.