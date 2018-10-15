10 مبادرات من «تنظيم الاتصالات» لتسريع التحول الرقمي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال الدورة الـ 38 لـ «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» أمس 10 مبادرات تقنية وذكية، ضمن شعار «نقطة تحول» التي تبرز جهود الهيئة في المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية الذكية وتقنيات الاتصالات والمعلومات والتي تواكب توجهات دولة الإمارات للتحول إلى مجتمع رقمي متقدم وآمن.وحظيت منصة الحكومة الذكية بافتتاح مميز وإقبال رفيع، حيث تشارك 21 جهة حكومية اتحادية كفريق واحد على منصة تحمل شعار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في تجسيد لمبدأ الحكومة الواحدة التي تقدم خدمات متميزة.

وقال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة: «نفتخر بمشاركتنا في الدورة 38 للمعرض الذي يمثل محطة سنوية تجمع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذه المشاركة تمتاز بالروح الجماعية وبالتركيز على النظرة المستقبلية والابتكارية في تطوير حلول تستشرف حكومة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على بنية تحتية قوية للاتصالات والمعلومات».

واستعرض المهندس ماجد المظلوم، مدير مركز الابتكار الرقمي في «الهيئة» خلال جولة للإعلاميين أبرز المعلومات التي تتضمنها هذه المبادرات والمشاريع التقنية الذكية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز مكانة الإمارات في قطاع الاتصالات إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن مبادرات «الهيئة» تأتي لإثراء تجربة متعامل مستقبلية غنية بالمعلومات تحت شعار «نقطة التحول»، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة «باشر أعمالك في 15 دقيقة» التي أطلقتها الهيئة في مرحلتها الأولى أخيراً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها قريباً.

تهدف رحلة «نقطة التحول» إلى زيادة الوعي حول نطاق الهيئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدامها لأحدث التقنيات في تحقيق الفائدة القصوى للمستخدم النهائي.

وأوضح أن رحلة «نقطة التحول» التي تأخذ زوار منصة الهيئة في رحلة غامرة تتضمن مبادرات ومشاريع هي إنجازات صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يدعم الاستثمار والتعليم في هذا المجال، ومبادرة «باشر» التي تقدم منصة رقمية لإنشاء الشركات الجديدة خلال 15 دقيقة فقط.

وأضاف أن «حماة الطيف» تتيح تجربة العمل كمهندس ترددات، لضبط الترددات المخالفة والإبلاغ عنها و«المجتمع الرقمي السعيد» الذي يتحقق من خلال أداة لرصد مستوى رضا زوار مواقع التواصل.