300 طلب انضمام إلى «دبي كوميرسيتي»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام «دافزا» أنه تم الاتفاق مع شركة وصل لإدارة الأصول على كل تفاصيل مشروع «دبي كوميرسيتي» وتم الانتهاء من التصاميم، مشيراً إلى أنه سيتم طرح المشروع للمناقصات خلال أشهر في حين من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عامين من إرساء المناقصة.

وقال الدكتور الزرعوني أمس على هامش فعاليات جيتكس: إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الشركات المحلية والإقليمية والعالمية بالاستثمار في دبي كوميرسيتي وهناك محادثات مع شركات عالمية متخصصة بالتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 300 طلب من قبل شركات للانضمام إلى المنطقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين «الإمارات للشحن الجوي»، و«دبي كوميرسيتي» لتسهيل ‬التعاون ‬المشترك ‬بين ‬الطرفين ‬فيما ‬يختص ‬بالتجارة ‬الإلكترونية ‬عالمياً، وصياغة تجربة متكاملة في «دبي كوميرسيتي» ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال عبر «الإمارات للشحن الجوي»، حيث سيعمل الطرفان على دراسة عدة محاور استراتيجية داعمة لنمو وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية عالميًا عبر إمارة دبي.

وقال إن حجم الاستثمار في المشروع الذي سيتم تمويله ذاتياً يصل إلى 3.2 مليارات درهم، مشيراً إلى أن المشروع يمتاز بأهمية استراتيجية ويساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة الإلكترونية العالمية في ظل وجود أسس داعمة لاستراتيجيات التنوع الاقتصادي والتحول الذكي.

وأضاف الزرعوني في تصريحات صحافية على هامش مشاركة دبي كوميرسيتي في معرض أسبوع جيتكس للتقنية، أن هناك مجموعة من الأسباب التي تدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام منها توفر نظام أيكولوجي شامل لتلبية جميع احتياجات الشركات المرخصة من المرافق والخدمات اللوجستية والتكنولوجية.

وأوضح أن دبي كوميرسيتي يمتد على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة ضمن منطقة أم رمول ويضم 3 مجمعات رئيسية هي مجمع الأعمال الذي تبلغ فيه المساحة التأجيرية نحو 170 ألف متر مربع بينما تبلغ المساحة المخصصة للتأجير في المجمع اللوجستي نحو 53 ألف متر مربع وتبلغ المساحة التأجيرية في المجمع الاجتماعي 10 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يعادل نمواً مذهلاً بنسبة 400% بحلول نهاية هذا العام.