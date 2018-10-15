«بلدية كلباء» تطلق تطبيق الخدمات الذكية

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

كشف المهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير بلدية مدينة كلباء عن إطلاق بلدية مدينة كلباء بوابة تطبيق الخدمات الذكية ضمن أحدث نظمها التقنية للارتقاء بخدمات المتعاملين التي تقدمها الدائرة، وذلك لتحسين تجربة المتعاملين مع المؤسسة حيث يحتوي على دليل الخدمات التي تقدمها وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2018، ضمن جناح حكومة الشارقة في المعرض الأشهر إقليمياً.

وأشار الذباحي إلى أن التطبيق الذكي هو منصة جامعة تحتوي على بوابة لخدمات المتعاملين وأيضاً للتعرف على أجندة الفعاليات المقامة في المدينة بأكملها وخدمة «وين ؟» للبحث عن مختلف الأنشطة السياحية والثقافية كما تم إضافة خدمة للبحث عن الاستشاريين والمقاولين المعتمدين في مدينة كلباء وأيضاً خدمة الإشعارات والرسائل.