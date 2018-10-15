«تنظيم الصناعة الأمنية» تستعرض تطبيق التتبع الأمني في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استعرضت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس 2018م، النظام الذكي لإدارة الحرّاس (Smart Guard)، القادر على معرفة البلاغات المرفوعة من قِبَل أفراد القطاع الأمني الخاص وتحديد أماكن تواجدهم ومخاطبتهم، وتوجيه الأوامر والتعاميم لهم، ويعمل أيضاً على متابعة رجال الأمن الخاص في دبي، وذلك في مختلف مواقع الحدث، لتعزيز وجود الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأمنية، حيث يعتمد النظام على هیكلیة منظومة الحراسة الخاصة في دبي، وهي الحراس، والمشرفون، والمديرون، والشركات، ومن ثم مؤسسة تنظیم الصناعة الأمنیة والجهات المختصة.

وقال خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي إن المؤسسة تحرص باستمرار على تطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي وذلك لمنع وقوع جرائم نقل الأموال وتطبيق أعلى معايير الأمن في دبي، وذلك في إطار مساهمة المؤسسة بتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وقد حققت المؤسسة العديد من الإنجازات الهامة في هذا المجال وفي مقدمتها وجود البرامج الأمنية الحديثة تقنياً وبرامج التدريب الخاصة لرجال الأمن الخاص وغيرها.

وأفاد السليس بأنه عبر المشاركة في جيتكس يتم تعريف الجمهور بأحدث البرامج الذكية التابعة للمؤسسة بالمجال الأمني عبر عدة برامج مثل نظام التتبع الأمن، وهو النظام الأول في الشرق الأوسط الخاص بمركبات نقل الأموال ومركبات نقل المواد الخطرة والمركبات السياحية، الذي يهدف إلى تتبع المركبات جغرافياً.