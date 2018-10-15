بيانات الهاتف المتحرك والثابت توفّر 40 % من عائدات «دو»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن يشهد قطاع الاتصالات في الإمارات المزيد من التطور والابتكار المتسارع والجديد الذي سيعيد صياغة مفاهيمنا الحالية حول شكل ومضمون الخدمات المقدمة عبر القطاعات، لافتاً في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن البيانات الضخمة ستشكل ركيزة أساسية للتحول الحاصل في القطاع، وأن حصة البيانات في إيرادات الشركة المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت والمتحرك تنمو بصورة مستمرة ومسؤولة اليوم على نحو 40% من إجمالي عوائد الشركة.

وبحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، قدمت دو عرضاً عن دليل «الحكومات نحو 2071» الذي يُحدد معالم التوجهات الاجتماعية والتقنية الكبرى التي ستشهدها مختلف المجالات في المستقبل.

وقال معالي العلماء: «نعتز بشراكتنا مع دو لتقديم هذه التجربة المستقبلية الفريدة من نوعها لسكان دولة الإمارات. يساعد دليل الحكومات نحو 2071 قادة القطاعين العام والخاص في ابتكار استراتيجيات وخطط بعيدة المدى تتناسب مع التحولات الكبرى المتوقعة خلال السنوات المقبلة، حيث يستطيع القادة اليوم أن يلعبوا دوراً إيجابياً في تشكيل مستقبل شركاتهم أو دولهم».

وتعلن «دو» اليوم عن إطلاق خدمة بلوك تشين التي تساعد الهيئات الحكومية والقطاع الخاص على تسريع العمليات مثل توثيق المعاملات والشهادات وإيصالها إلى الجهة الطالبة من خلال موقع إلكتروني وبمجرد ضغطة زر، مع توفير المزيد من التفاصيل عن هذه الخدمة اليوم.

وأضاف سلطان أن الخدمات والتطبيقات الذكية التي سيتم الاعتماد عليها في المستقبل ستحتاج إلى كميات هائلة من البيانات، فضلاً عن بنية تحتية رقمية متطورة، وموضحاً أن قطاع خدمات الاتصال هو أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي.

وعرضت «دو» عدداً من الفعاليات التي تظهر السرعة الفائقة لتقنية الجيل الخامس منها فعالية لعبة كرة القدم التي تبين انخفاض الكمون «وقت الاستجابة» خلال الاتصال بالإنترنت من خلال الجيل الخامس بالمقارنة مع الجيل الرابع. وأضاف عثمان: «الجيل الخامس ما يزال قيد الدراسة لكن الشركات تدرك اليوم تماماً أهمية الجيل الخامس في دعم أنشطته، خصوصاً لجهة توفير المعلومات الحساسة ودعم المشاريع إنترنت الأشياء والمستشعرات ونقل البيانات بالوقت المباشر».

كما وقعت دو اتفاقية تعاون مع شركة Giesecke + Devrient الألمانية المتخصصة بأمن الهواتف الذكية، وذلك لتوفير حلول إدارة الشريحة المدمجة e-SIM التي تطورها الشركة تجارياً لعملائها في الإمارات على الهواتف والساعات الذكية وكذلك أجهزة الاتصال من آلة إلى أخرى، لتصبح دو أول شركة تتيح الخدمة لعملائها على الأجهزة الذكية على مستوى الشرق الأوسط.