بوابة التعلم الذكي تتحول لمجمع مدرسي متكامل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق بوابة التعلم الذكي في حلتها الجديدة لتكون مجمعاً مدرسياً متكاملاً، وتستهدف كافة عناصر العملية التربوية «الطلبة وأولياء الأمور، والمعلمين»، وأوضحت خلود المنصوري رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية في مدرسة دبا الفجيرة المشاركة في عرض برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي في معرض جيتكس، أن هذا البرنامج الذي يخدم الطالب بتوفير منصات تفاعلية وبرامج وأجهزة لوحية وسبورات ذكية في المدارس، حيث تم تطوير بوابة التعلم الذكي هذا العام لتخدم مهارات الطالب في القرن الواحد والعشرين.

وأوضحت أن الوزارة اعتبرته مجتمعا رقميا يدعم التعلم التعاوني والتواصل الفعال بين المعنيين كافة ويضمن رقابة مرنة على الطلبة من خلال إتاحته لأولياء الأمور الاطلاع على سير اليوم المدرسي للطلبة، كما أسهمت البوابة في اختصار الوقت والجهد على أولياء الأمور للتعرف على أداء أبنائهم من خلال إمكانية التواصل المباشر مع إدارة المدرسة.

وتوفر بوابه التعلم الذكي للمعلم المقررات والخطط والأنشطة كافة التي تساعد الطالب مثل الواجبات والاختبارات، وتضفي جواً من التنافسية من خلال نظام المكافآت والأوسمة.