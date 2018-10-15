«مالية الشارقة» تحتفي بالمتأهلين في مبادرة «فكرة»

المصدر: الشارقة - البيان

تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين بمبادرة «فكرة»، جائزة فرق العمل والأفكار والإبداعية، احتفت دائرة المالية المركزية بالشارقة بفرق العمل المتأهلة إلى المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من المبادرة التي أطلقتها الدائرة بهدف تحفيز موظفيها، وتشجيعهم على تقديم أفكار متميزة، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤيتها وأهدافها، وتعزيز بيئة العمل الإبداعية والابتكارية فيها، وتطوير أدائها المؤسسي.

وكرم وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، الفرق المتأهلة خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للدائرة. وبعد عرض فيديو قصير عن المرحلة الثانية، قدمت الفرق المتأهلة إلى المرحلة الثالثة عروضاً تقديمية حول أفكارها ومشاريعها، حيث طرح فريق «ذا تيم» فكرة تدور حول تقديم التدريب الذكي لتعزيز مفهوم التعليم المستمر، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من الميزات التي توفرها التكنولوجيا الذكية التي تضمن كفاءة وفعالية التدريب ثلاثي الأبعاد وملاءمته بشكل أكبر مع موظفي دائرة المالية المركزية.

فيما عرض فريق «الناموس» تطبيقاً ذكياً مصمماً لتوحيد بوابة المعاملات الحكومية بإمارة الشارقة ليسهل على مستخدميه مباشرة طلب خدمات مالية أكثر من جهة حكومية من دون جهد وبأسرع وقت.