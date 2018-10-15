«أبوظبي للخدمات الصحية» تطلق الصيدلية الآلية

المصدر: دبي - البيان

تستعرض شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في أسبوع جيتكس للتقنية، الخدمات الذكية الجديدة لمرضاها، والتي تعتزم إطلاقها عبر تطبيقها للهواتف المحمولة الذكية وموقعها الإلكتروني «بوابة ملفي الإلكترونية»، تحت شعار «ملفك الطبي بين يديك».

وأعلنت الشركة عن افتتاح الصيدلية الذكية في كل من مركز عود التوبة في العين ومركز بني ياس الصحي في أبوظبي، بعد النتائج التي حققتها الصيدلية الذكية في مركز محمد بن زايد الصحي، الذي يعد أول صيدلية آلية يتم تدشينها في إمارة أبوظبي، حيث تم تسليم 572964 علاجاً دوائياً لـ 216141 متعاملاً منذ انطلاق الصيدلية إلى أغسطس 2018.

وأكد بدر بدر القبيسي المدير التنفيذي لتقنية المعلومات - المقر الرئيسي بالإنابة أن هذه المزايا الجديدة التي تمت إضافتها هي استجابة لمتطلبات عصرنا الحديث في تسخير خدمات الرعاية الصحية بين أيدي مستخدمي الهواتف النقالة، فتطبيقات الهواتف والألواح الذكية هي قنوات فعّالة اليوم يمكن تطويعها للارتقاء بخدماتنا بما يرضي ويسعد متعاملينا.