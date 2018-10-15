شراكة بين «دي في غلوبال لينك» ومصنعي المنتجات البصرية الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دي في جلوبال لينك»، المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «إيتاليان إكسيبشن»، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مصنعي المنتجات البصرية الإيطالية «آنفاو»، عضو الاتحاد العام للصناعات الإيطالية.

ويمهد الاتفاق الطريق لإطلاق شراكة يتم بموجبها حضور الشركات العضوة في «آنفاو» فعاليات معرض ومؤتمر البصريات ومنتجات العناية بالعيون «فيجن إكس دبي»، وهو المعرض المتخصص بقطاع البصريات والمزمع عقده بدبي في الفترة بين 13 حتى 15 نوفمبر.

وبفضل الاتفاقية، سيقدم المعرض للشركات الإيطالية منصة رائدة ومتخصصة تمكنهم من تطوير أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا الوسطى وآسيا الوسطى. وأعلنت 20 شركة إيطالية حتى الآن مشاركتها في المعرض.