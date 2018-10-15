جهاز تتبع بصري لأصحاب الهمم

المصدر: دبي-البيان

تعزّز وزارة تنمية المجتمع جهودها نحو رعاية وتمكين أصحاب الهمم ببرامج ذكاء حصرية تدعم حقوقهم، في أن تتاح لهم إمكانية الحصول على فرصة عمل بطريقة ملائمة وأداء مهامه المهنية بأسلوب سلس، كجهاز التتبع البصري.

وترتكز هذه التقنية التي تم عرضها في منصة الوزارة في جيتكس، على كاميرا تعمل بالأشعة فوق الحمراء، يتم من خلالها قراءة الأشعة الصادرة من بؤبؤ العين، للتحكم بالأجهزة الإلكترونية من خلال برنامج يتم ربطه بالحاسب الآلي.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة تأهيل ورعاية أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، أن جهاز التتبع البصري يُعد إضافة نوعية على صعيد رعاية وتمكين وتوظيف أصحاب الهمم، بما يعزز واقعهم وأداءهم المهني، إضافة إلى كونه يُثري الجانب النفسي عبر رفع مستوى الثقة لدى الأشخاص أصحاب الهمم، إيماناً بقدراتهم الفردية وتقديراً لطاقاتهم الكامنة التي تختزن الكثير من العطاء والإنتاجية.