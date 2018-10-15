«مايكروسوفت» تستعرض مبتكراتها تحت شعار «الغد متاح اليوم»

المصدر: دبي - البيان

تعود مايكروسوفت إلى أسبوع جيتكس للتكنولوجيا الثامن والثلاثين هذا العام كي تستعرض مبتكراتها تحت شعار «الغد متاح اليوم»، وتقدم مجموعة واسعة من التقنيات والابتكارات الرائدة لتسلط الضوء هذه السنة خلال مشاركتها على السحابة الذكية ومراكز البيانات ومكان العمل الحديث والأمن الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة لتمكين مؤسسات المنطقة ومساعدتها على تحقيق أهدافها المستقبلية.

وقال سيد حشيش، المدير العام الإقليمي لمايكروسوفت الخليج: «تؤمن مايكروسوفت بضرورة دعم كلٍّ من القطاعين العام والخاص بالإمكانات التي تساعد على رفع مستوى مشاركة المواطنين والعملاء وتحفيز الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة ابتكار المنتجات والخدمات، ونحن نتطلع إلى مواصلة جهودنا في دعم نمو المنطقة في جميع الصناعات من خلال تزويدهم بأحدث تقنيات مايكروسوفت وتمكينهم من تحقيق المزيد».

تستضيف مايكروسوفت في جناحها ركناً لمراكز البيانات الذي يبرز خبرات الواقع المعزز، والتي صممت بالتعاون مع بلينك ستوديوز «Blink Studios»، حيث يمكن للحضور الدخول إلى بوابة الواقع المعزز والتجول افتراضياً في مركز البيانات، كما سيرى المشاركون بأنفسهم كيف يمكن لمايكروسوفت تقديم استدامة لا مثيل لها في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير ميزات الأمن والحماية التي حازت على ثقة العملاء في جميع أنحاء العالم.

كما استضافت مايكروسوفت في جناحها ركن الشركاء المخصص لضم 28 شريكاً ومقدم برمجيات إقليمياً خلال أسبوع جيتكس، وقد استعرض كل واحد منهم حلوله وخدماته الموجهة لكافة القطاعات، علماً بأن هذه الحلول والخدمات صممت باستخدام أفضل منصات مايكروسوفت السحابية.