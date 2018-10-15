المجلس الاستشاري لسوق السفر العربي يبحث الفرص والتحديات

المصدر: دبي- البيان

استضافت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى)، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري في فندق العنوان بوليفارد داون تاون دبي، بحضور نخبة من قادة قطاع السياحة والسفر لمناقشة الفرص المتاحة والتحديات الرئيسية في هذه المنطقة.

وتم إنشاء المجلس الاستشاري لمعرض سوق السفر العربي بهدف تقديم المشورة حول مختلف جوانب التحديات وفرص النمو والاستراتيجيات المستقبلية في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، فضلاً عن تقديم المساعدة لتسهيل خطط تنفيذ الأعمال والتسويق الحالية. وتنعقد فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019.

حضر الاجتماع كل من محمد البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران، وأوليفييه هارنيش الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وأنيتا مهرا النائب الأول للرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية في مطارات دبي، وجون ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز انترناشيونال، ومحمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، وباسل النحلاوي المدير العام لشركة كريم، ومارك ويليس الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة أكور للفنادق؛ ومهند شرف الدين رئيس مجلس إدارة شركة الصقر العربي للعطلات، ومحمد شبيب الرئيس التنفيذي لشركة تاجوال.

خبرات

وقال نيك بيلبيم المدير في شركة ريد ترافيل إكزيبشنز: «تم إنشاء المجلس الاستشاري لمعرض سوق السفر العربي بهدف تسليط الضوء على قطاع السفر والسياحة وتبادل الخبرات ومناقشة الاتجاهات الرئيسية في هذه المنطقة. كما يشارك أعضاء المجلس في جلسات عصف ذهني لتحديد الموضوعات والقضايا التي ينبغي مناقشتها في دورة العام المقبل من المعرض.

وبالإضافة إلى معالجة التحديات والفرص المتاحة في المنطقة، أكد المجلس الاستشاري على أهمية النظر في التحولات والاتجاهات والفعاليات العالمية التي من شأنها التأثير على مستقبل قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط». وناقش أعضاء المجلس الاستشاري الموضوع الرئيسي لدورة العام المقبل، وهو التقنيات الحديثة والابتكار، وتبادلوا الأفكار والمواضيع التي ينبغي مناقشتها في الدورة القادمة.

نتائج

استعرضت شركة ريد ترافيل إكزيبشنز خلال هذا الاجتماع أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير حديث تم إصداره بتكليف من معرض سوق السفر العربي، وأجرى التقرير مقابلات مع الجهات العارضة في المعرض من جميع القطاعات، بما في ذلك الفنادق والهيئات السياحية وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران والرحلات البحرية.

وأبرز التقرير أهم التحديات التي يواجهها العارضون ومدى تأثيرها على استراتيجيات التسويق والمبيعات والأداء المالي والقيادة والموارد البشرية والتدريب. واستناداً إلى هذه النتائج، قامت اللجنة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي بإعداد قائمة بالمجالات التي سيتم تسليط الضوء على المديين القصير والمتوسط لمعالجة هذه التحديات.