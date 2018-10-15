تقرير عالمي: دبي تستعد للثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن دبي تستعد للثورة الصناعية الرابعة، وأن رؤية دبي الرامية لأن تكون المدينة الأسعد في العالم تتحقق فعلياً على أرض الواقع، من خلال تحسين التجارب التي توفرها.

وأضاف المنتدى إن من أهم العوامل التي تساعد دبي في تحقيق هذه الرؤية بصورة سريعة أنها تتبنى آلية واقعية وفعالة للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، التحليلات المتقدمة، وغيرها، بُغيَة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها إلى المتعاملين.

وأصدر المنتدى أخيراً تقريراً بعنوان «المدن النابهة تستعد للثورة الصناعية الرابعة»، وتناول فيه التغييرات التي طرأت على مستوى الخدمات الحكومية في أبرز المدن الذكية.

وتضمن التقرير دراسة حالة عن مبادرة «دبي الذكية»، فذكر أن المبادرة تستنفر الكيانات الحكومية من أجل تحسين مستوى الخدمات، وهو ما تمخض عن تقديم أكثر من 60 خدمة تعتمد على التقنيات الحديثة.

كما باتت «دبي الذكية» تدير 90% من الموظفين الحكوميين. وذكر التقرير أن الخدمات الذكية في دبي تخلق عدة مزايا، أهمهما مساعدة الهيئات الحكومية في التركيز على أعمالها الرئيسية، تسهيل مهمتها في تَبَني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، توفير النفقات من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، تبسيط الإجراءات الخاصة بالمعاملات الحكومية، سهولة وسرعة وصول الخدمات للمتعاملين.