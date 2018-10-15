«بلووم»: المشاريع العقارية تسير وفق الجدول الزمني المحدد

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت شركة «بلووم العقارية»، إحدى الشركات التابعة لـ«بلووم القابضة»، أن الأعمال التطويرية ضمن كافة مشاريعها العقارية قيد الإنشاء تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها. وأعلنت الشركة أن العمل يجري على قدم وساق ضمن مشروعي «بلووم هايتس» و«بلووم تاورز» الواقعين في قرية جميرا سيركل بدبي، ومشروع «ستيلا ماريس» في مرسى دبي، ومشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير» في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نعمل جنباً إلى جنب مع المقاولين لضمان إنجاز كافة هذه المشاريع وفقاً لأعلى المعايير العالمية». وأفادت الشركة بأن الأعمال الإنشائية لإنجاز مشروعي «بلووم هايتس» و«بلووم تاورز» تتواصل بوتيرة سريعة، حيث إنه من المقرر إنجاز المشروعين وتسليمهما في الربع الأول والربع الثالث من عام 2020 على التوالي.