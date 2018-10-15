الإمارات تشارك بمعرض مصري للتوكيلات التجارية في نوفمبر

المصدر: القاهرة - البيان

تشارك الإمارات في أول معرض دولي للاستثمار والتوكيلات التجارية يحمل اسم «بيزنكس» يعقد في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل من العام الجاري 2018. يضم المعرض عدداً كبيراً من المستثمرين والموزعين والوكلاء التجاريين الدوليين، ويجمع أكثر من 200 جهة استثمارية من مختلف القطاعات في عدد كبير من الدول العربية المشاركة.

وقال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إن هذا معرض يمثل أهمية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، ويحظى باهتمام كبير من الدولة ووزارة الاستثمار. وهو يعد فرصة عظيمة لكل المستثمرين للتعرف على التطورات الكبيرة التي حدثت في السوق المصري أخيرا وإيجاد الفرص الاستثمارية فيها.

وكشف أن وزارة الاستثمار تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية خلال مشاركتها بالمعرض لكل المستثمرين ورجال الأعمال، وبرامج الإصلاح في مصر، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام.

وأضاف إن هناك مشاركات متميزة من عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج والدول العربية بجانب عدد من الدول الأجنبية، من الباحثين عن الفرص الاستثمارية بمصر، وهذا يرجع إلى أن المستثمر الأجنبي يسعى دائماً إلى تنمية فرص الربح لديه.