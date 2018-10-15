«دبي القضائي» يستعرض نظام التسجيل الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

شارك معهد دبي القضائي ضمن منصة حكومة دبي الذكية في «أسبوع جيتكس للتقنية»، وينضم المعهد إلى مجموعة من الجهات الحكومية لتسليط الضوء على أحدث خدماته الذكية والمشاريع التي يقوم بتطويرها، للتأكيد على دعمه لمسيرة التحول الذكي التي تشهدها إمارة دبي منذ سنوات، كما يتفرد بإصدار مجلة قانونية تُعنى بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.

وعرض المعهد أحدث الخدمات، ومنها نظام التسجيل الإلكتروني في الدورات التدريبية، والموقع الإلكتروني الذي يوفر إصدارات المعهد مجاناً، مع إمكانية طلب الإصدارات إلكترونياً.

وأكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن المعهد يحرص على الالتزام برؤية دبي الذكية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات والدوائر يترجم محاور «خطة دبي 2021».

وأشار إلى أن إصدارات المعهد تؤكد الدور المتميز للمعهد وما يحققه من إسهامات في رفد المجتمع القانوني بأحدث المعارف القانونية وإثراء المكتبة القانونية محلياً وإقليميا.