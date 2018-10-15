«تطوير البنية التحتية» تستعرض مشاريعها ومبادراتها الذكية

المصدر: دبي - وام

استعرضت وزارة تطوير البنية التحتية خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2018» حزمة من المشاريع والمبادرات الذكية والإلكترونية الداعمة لمجال عملها والإنجازات النوعية التي حققتها في مجال الخدمات الإلكترونية الذكية.

وأطلق المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية في جناح الوزارة المشارك في المعرض - الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض - أول نظام من نوعه لإدارة أصول وممتلكات الطرق، والذي بدوره يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالطرق ومنها الأكثر ازدحاماً، والأخرى الجاري تطويرها وتحديثها، ومعلومات السير والمرور، الأمر الذي يمنح أصحاب القرار الفرصة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وذكرت المهندسة نادية مسلم الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة أن مشاركة الوزارة في «جيتكس 2018» وإطلاقها عدداً من الخدمات والمشاريع الذكية التي تخدم قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات والمتعاملين يمثل تأكيداً منها على الالتزام برؤية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.