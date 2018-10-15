جوائز «إيمدجز ريتيل مي» تكرم مجموعتي أباريل واللولو

المصدر: دبي - البيان

تم أخيراً تقديم جوائز إيميدجز ريتيل مي لعام 2018، التي تكرم أفضل الشركات في قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أخيراً في فندق بلازو فيرساتشي دبي.

وكرمت الجوائز مجموعتي «أباريل» واللولو. وحصل يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة اللولو العالمية، على جائزة أفضل شخصية في قطاع البيع بالتجزئة لهذا العام.

وفازت مجموعة أباريل بلقب أفضل تاجر تجزئة في الشرق الأوسط لهذا العام. وقال سيما ڤيد، نائب رئيس ومؤسس المجموعة: «الجوائز تزيد التحدي كل عام عن طريق طرح إمكانيات جديدة أمام المتقدمين، ويتميز عمل هيئة التحكيم بالموضوعية والشفافية، وغطى الفائزون 21 من الفئات المتنوعة. إضافة إلى ذلك، كان هناك ثلاث جوائز خاصة».