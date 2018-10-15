«اتصالات ديجيتال» و«إريكسون» تستعرضان منصة إنترنت الأشياء

المصدر: دبي - البيان

استعرضت وحدة «اتصالات ديجتال»، التابعة لشركة «اتصالات» وإريكسون، حلول إدارة أنظمة النقل الذكية، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» 2018. حيث أظهرت إريكسون و«اتصالات ديجيتال»، الرائدتين في المجال الرقمي، الإمكانات الهائلة والقدرات الكبيرة لتقنية إنترنت الأشياء، فضلاً عن تطوير وتعزيز حالات الاستخدام المحلية لقطاع النقل في دولة الإمارات، ويعد ذلك أحد المحاور الرئيسة التي تسلّط عليها «اتصالات» الضوء في جناحها المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية، تحت شعار تجربة المستقبل العمراني.

وتم استعراض مجموعة من الحلول والتقنيات الحديثة، مثل تتبع الآليات والمركبات لضمان السلامة Secure Vehicle Tracking. إضافة إلى تقنية تنبيه محاكاة الحوادث الإلكترونية Accident Simulation Alert، والتي تعمل على تنبيه الجهات المعنية وخدمات الطوارئ ومقدمي التأمين وهيئة الطرق والمواصلات وغيرهم، عند وقوع أي حادث.

وتم إنشاء هذا الحل بالاعتماد على منصة إنترنت الأشياء الموحدة التابعة لإريكسون و«اتصالات ديجيتال»، للمساهمة بتوفير نهج متكامل لتحسين إدارة أنظمة النقل، ما يمهد الطريق نحو مدينة ذكية ومستدامة. ويعمل حل Accident Simulation Alert على أتمتة منظومة النقل للطرق والمركبات والسائقين وهيئات إدارة المرور.

وقال ألبيرتو أراكي نائب رئيس حلول إنترنت الأشياء والدفع الذكي في «اتصالات ديجيتال»: يمثل هذا العرض الذي جمعنا مع «إريكسون» اليوم، ترجمة حقيقة لمساعي اتصالات المستمرة في تمكين التحول الرقمي.