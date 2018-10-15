جمعية المهندسين داعم رئيسي للقطاع الهندسي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، الأمين العام لجمعية المهندسين في الإمارات، ورئيس مركز العضوية بالجمعية، أن جمعية المهندسين هي الجهة الحكومية الداعمة للقطاع الهندسي في الإمارات، وذلك من خلال التعاون الكبير بينها وبين الجهات الأخرى كالبلديات والمكاتب الهندسية والاستشارية ومكاتب المقاولات، وأيضا الجامعات والكليات الهندسية على مستوى الدولة.

حيث تولي اهتماماً كبيراً بالمهندسين الشباب، سواء طلبة الهندسة، أو المهندسين حديثي التخرج، عن طريق تأهيلهم لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية التي تطرحها الجمعية بشكل مستمر في أقسام وفروع الهندسة كافة، وخاصة الحديثة منها، بما يواكب التطور والحداثة ويحقق الاستدامة المرجوة.

وأكد الهاجري في تصريح صحفي أهمية الدور الذي تقوم به جمعية المهندسين في اعتماد المؤهلات الهندسية بما يتوافق مع المعايير والشروط التي تتبعها الإمارات خاصة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات التي حصل عليها المهندسون من جامعات وكليات ومعاهد من خارج الدولة، بما يضمن سير العمل وفقا لضوابط العمل في القطاع الهندسي داخل الدولة.

وأفاد بأن عضوية الجمعية تمنح الحاصلين عليها عدداً من الميزات، أهمها ضمان التعليم والتطوير المستمرين للمهندسين.