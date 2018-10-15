550 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 550 مليون درهم حيث تم تسجيل 196 مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 245 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 165 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 26 مليوناً.

وسجلت الرهون 140 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 45 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 95 مليون درهم أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 45 مليون درهم ورهن في الخليج التجاري بقيمة 14 مليوناً.