«برنامج زايد للإسكان» يستشرف المستقبل

المصدر: دبي-البيان

أكدت المهندسة جميلة الفندي، المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يشارك في جيتكس 2018 للعام العاشر على التوالي، مما يعكس اهتمام البرنامج باستشراف المستقبل وتطوير خدماته بما يفوق تطلعات المتعاملين، وأشارت الفندي إلى أن البرنامج يهدف من خلال مشاركته في جيتكس 2018 إلى عرض تجربته في تقديم الخدمات الذكية، وإبراز دوره الريادي في استشراف المستقبل، وسيعرض نوافذ جديدة للخدمات ونقل المعرفة يمكنها أن تعطي لمحة عن مدى إيمان البرنامج بأهمية استيعاب المتغيرات المستقبلية والاستعداد لها، من خلال تغيير خريطة وشكل تقديم الخدمات إلى ما بعد الخدمات الذكية.

وأضافت المدير العام للبرنامج إلى أن البرنامج سيقدّم هذا العام سبع خدمات جديدة ومطورة ضمن خدماته التي يقدمها، ويأتي تطوير الخدمات وإطلاق النسخ المحدثة منها مؤشراً إلى سرعة استجابة البرنامج للتطورات التكنولوجية، بما يحقق سعادة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة.