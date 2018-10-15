وزارة الصحة تطلق اللعبة الإلكترونية «سند ورحمة» لتعزيز مهنة التمريض

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اللعبة الإلكترونية الترويجية، التي تتضمن شخصيتي «سند ورحمة» الكرتونية ضمن محور التوعية والإعلام في إطار أهداف المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض، وذلك في إطار مشاركتها بأسبوع جيتكس للتقنية 2018 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف الوزارة من اللعبة الإلكترونية «سند ورحمة» إلى إيصال الرسالة التوعوية التثقيفية كونها وسيلة مبتكرة للترويج لمهنة التمريض وأهمية الكوادر التمريضية المواطنة للمجتمع وإبراز الشخصية المواطنة للتمريض، واستخدام الشخصية الكرتونية كونها شخصية رسمية في المناسبات الرسمية والوطنية التي تعرض أخبار وأنشطة الوزارة المرتبطة بالتمريض.

وفي هذا السياق أشار الدكتور يوسف السركال، إلى أهمية تسليط الضوء على اللعبة الإلكترونية الترويجية ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية نظراً لكونها منصة تقنية متقدمة تستقطب اهتماماً عالمياً .

وأشار الدكتور يوسف إلى أن الوزارة اعتمدت حزمة من المبادرات والبرامج لتعزيز التوطين في مهنة التمريض، باستقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة من خلال وضع برامج تهدف إلى زيادة إعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة بالتنسيق مع الشركاء من جهات تعليمية وهيئات صحية ومؤسسات إعلامية وثقافية، وكذلك الجهات المعنية بالتوطين وتطوير الكوادر البشرية.

وأكدت الدكتورة سمية البلوشي مديرة إدارة التمريض على أهمية توعية المجتمع عن دور التمريض، وتعزيز الصورة الإيجابية عن التمريض، والوصول إلى أكبر عدد من الأفراد لنشر المعرفة، حيث يعتبر استخدام الألعاب من أكثر الوسائل التعليمية نجاحاً وأثراً، لكونها تشد انتباه الفئات العمرية المختارة.