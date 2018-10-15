«إف إيه إم العقارية» تحقق مبيعات بقيمة 1.59 مليار درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إف إيه إم العقارية» تحقيق مبيعات بأكثر من 1.59 مليار درهم، وتسعى شركة الوساطة العقارية إلى ضخ استثمارات جديدة وتوسيع عملياتها في خطوة تؤكد ثقتها بسوق دبي العقاري وإيجابية المناخ الاستثماري فيها.

وأشار فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية، إلى أن الشركة وقعت عقداً بقيمة 9 ملايين درهم مع «نخيل» لاستئجار 3 طوابق للتجزئة لمدة 5 سنوات في نخلة جميرا.

ومن أضخم الصفقات التي عقدتها «إف إيه إم العقارية» صفقة بقيمة 700 مليون درهم لتعاملات في 5 مجمعات سكنية في مناطق جديدة بدبي مثل جزيرة بلو وترز وسيتي ووك، إضافة إلى قطعتي أرض بقيمة 170 مليون درهم لكل منهما للتطوير في منطقة الخليج التجاري. وقال المسدي: نثق بتوفر فرص كبيرة للمستثمرين على المديين المتوسط والبعيد.